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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya ile İlişkiler Üzerine Görüşmeler Yaptı

MİT Başkanı Kalın, Libya'nın Başbakanı Dibeybe ile ikili ilişkiler ve Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 21:02
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya ile İlişkiler Üzerine Görüşmeler Yaptı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya ile İlişkileri Görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe ile başkent Trablus'ta önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Ana Başlıkları

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, ortak öneme sahip konular ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları gibi Orta Doğu’daki gelişmeler ele alındı.

Güvenlik ve İşbirliği Vurgusu

Başbakan Dibeybe, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, MİT Başkanı Kalın'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Görüşmede, siyasi ve güvenlik işbirliğinin artırılması gerektiğini vurgulandı. Ayrıca, bölgesel istikrarın sağlanması ve sivil halkın korunması adına ortak çalışma gerekliliğine dikkat çekildi.

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