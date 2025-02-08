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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tahran'da Önemli Temaslarda Bulundu

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tahran'da İranlı yetkililerle terörle mücadele ve bölgesel sorunları ele aldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 21:51
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tahran'da Önemli Temaslarda Bulundu

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tahran'da İranlı Yetkililerle Bir Araya Geldi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İran'ın başkenti Tahran'da önemli temaslarda bulundu. Kalın, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile bir araya geldi.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kalın ve İranlı yetkililer, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele, ortak güvenlik tehditleri, Suriye'deki güncel durum, Gazze'deki ateşkes ve Filistin meselesindeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

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