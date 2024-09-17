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MİT Başkanı Kalın: Barış Anlaşması Kafkasya'da İstikrar Sağlayacak

İbrahim Kalın, Ermenistan-Azerbaycan barışının bölgede güvenliği artıracağını belirtti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:44
MİT Başkanı Kalın: Barış Anlaşması Kafkasya'da İstikrar Sağlayacak

MİT Başkanı Kalın, Kafkasya'da Barış Anlaşmasının Önemi Üzerine Konuştu

İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının yapılmasının Kafkasya'da istikrar ve kalkınma için kritik olduğunu ifade etti. Kalın, bu kalıcı barışın, Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla birlikte Azerbaycan-Ermenistan-Nahçıvan-Türkiye-Avrupa bağlantılarını güçlendireceğini vurguladı.

Azerbaycan'daki Bakü Güvenlik Konferansı

Kalın, 14-15 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'da gerçekleştirilen Bakü Güvenlik Konferansı'na katıldı. Bu konferansta, 50'den fazla ülkenin istihbarat ve güvenlik kuruluşu temsilcileri buluştu.

Küresel Zorluklar ve Güvenlik Tehditleri

Konferansta, küresel güvenlikteki tehditler, terörizmin yaygınlaşması ve bunların yol açabileceği insani krizler tartışıldı. Kalın, Azerbaycan'ın Karabağ'da yaşanan savaşın ardından attığı adımları da gündeme getirerek, bölgedeki normalleşmenin önemine dikkat çekti.

Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze krizlerine değinerek, bu sorunların çözüme kavuşturulmasında uluslararası hukukun önemini vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki savaşın sona ermesi için bir ateşkesin sağlanmasının acil bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Diplomatik Rolü

Türkiye'nin Ukrayna ve Gazze bölgelerinde savaşların sona erdirilmesi için çok yönlü istihbarat diplomasisine devam edeceğini ifade eden Kalın, terör örgütleri ile mücadelenin ortak bir çabayla yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti. Kalın, terörizmin küresel bir tehdit olduğunu, bu bağlamda farklı grup ve örgütlerle yapılan mücadelede ayrıştırmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Kalın, Bakü Güvenlik Forumu'nun kurumsal bir yapıya kavuşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi. Bu sayede, güncel uluslararası tehditlerle daha etkili bir mücadele yürütülebileceği düşünülüyor.

Azerbaycan'da Bakü Güvenlik Konferansı düzenlendi. Bölgesel ve küresel zorlukların ele alındığı...

Azerbaycan'da Bakü Güvenlik Konferansı düzenlendi. Bölgesel ve küresel zorlukların ele alındığı konferansa, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

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