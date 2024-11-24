MİT Başkanı Kalın'dan Anlamlı Öğretmenler Günü Mesajı

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlere duyduğu saygıyı ifade etti.

Kalın, mesajında, "Yeni nesillerin yetişmesi için her türlü fedakarlıkta bulunan, hayatları ilme, irfana adayan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin, "En kutsal mesleklerden birini ifa eden" bireyler olduklarını vurgulayan Kalın, bu mesleği icra edenlerin, istikbalimizi inşa edecek olan gençlerin gönül ve akıl dünyalarındaki cevherleri zenginleştirme görevini üstlendiğini belirtti.

"Aklın ve bilimin rehberliğinde geleceği aydınlatan birer meşale" olan öğretmenlerin, ülkenin güçlü ve modern yarınlara ulaşmasının teminatı olduğunu ifade eden Kalın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, vatanı uğrunda şehit olan öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.