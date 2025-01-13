MİT Başkanı Kalın, Hamas ile Ateşkes Müzakere Sürecini Görüştü

MİT Başkanı Kalın'dan Kritik Görüşme

MİT Başkanı Hakan Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileriyle bir araya gelerek İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerini ele aldı. Görüşmelerde, karşılıklı ateşkes çabalarının sürdürülmesi konusunda tam bir mutabakat sağlandı.

Ateşkes Çabalarının Önemi

Bu heyecan verici gelişme, bölgedeki gerginliğin azalmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Müzakere sürecinin devam etmesi, uluslararası arenada da dikkat çekmekte ve barış için umut vadetmektedir.