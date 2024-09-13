MİT Başkanı Kalın, Hamas Liderleriyle Ateşkes Müzakerelerini İnceledi

MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro liderleriyle ateşkes müzakerelerini Ankara'da tartıştı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 20:49
MİT Başkanı Kalın, Hamas Liderleriyle Ateşkes Müzakerelerini İnceledi

MİT Başkanı Kalın, Hamas Liderleriyle Ateşkes Müzakerelerini İnceledi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Kalın, başkent Ankara'da, Hamas Siyasi Büro liderleriyle bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi ise İsrail ile Filistin arasında süregelen ateşkes müzakerelerinin güncel durumu oldu.

Ateşkes müzakereleri üzerindeki bu önemli görüşmenin, bölgede barışın sağlanması adına büyük bir adım olduğu ifade edildi. Kalın, iki taraf arasında aktif bir diyalog kurulmasının önemini vurgulayarak, uluslararası camianın desteğinin gerekliliğini dile getirdi. Görüşmelerin ayrıntıları ve ilerleyişi, önümüzdeki günlerde daha fazla bilgiyle paylaşılacak.

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