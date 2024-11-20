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MİT, CHP'ye Terörle Mücadele Stratejilerini Anlattı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e terör örgütleriyle mücadele stratejilerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 19:48
MİT, CHP'ye Terörle Mücadele Stratejilerini Anlattı

MİT, CHP'ye Terörle Mücadele Stratejilerini Anlattı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e terörle mücadele konularına dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör örgütleri olarak FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadele detaylandırıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler doğrultusunda, MİT'in organize suçlar, siber casusluk, istihbarata karşı koyma (İKK), bölgesel çatışmalar ve küresel tehditlerle ilgili birçok farklı çalışma alanına sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca, milli güvenliğin korunması için titizlikle yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Sunumda, MİT'in terör örgütlerine karşı izlediği mücadele stratejileri ve Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırlarında terör koridoru oluşturulmasına yönelik alınan önlemler öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, terörü kaynağında etkisiz hale getirmek üzere tüm imkanların seferber edileceği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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