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MİT, Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit eden dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı!

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MİT, Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit eden dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı!
MİT, çıkar sağlamak için işadamlarını ve üst düzey yetkilileri arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit etmeye çalışan bir kişiyi tutukladı.

MİT, çıkar amaçlı işadamları ve üst düzey yetkilileri telefonla arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit edenlerin tespiti için soruşturma başlattı.

"Kimlik ve konum tespit edildi"

MİT, Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit eden dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı!

Dolandırıcının, 10'dan fazla farklı GSM hattını kullanarak yabancıları aradığı tespit edilirken MİT, dolandırıcının kimliğini ve aynı zamanda yerini de belirledi. Şüpheli, MİT'in siber güvenlik bölümündeki gizli çalışmayla kısa sürede yakalandı ve güvenlik departmanına teslim edildi.

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