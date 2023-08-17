MİT, Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit eden dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı!

MİT, çıkar sağlamak için işadamlarını ve üst düzey yetkilileri arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit etmeye çalışan bir kişiyi tutukladı.