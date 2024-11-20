MİT, Gri Kategoride Aranan Teröristi Orta Doğu'da Yakaladı

MİT'in Başarılı Operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gri kategoride aranan bir teröristi daha yakalayarak önemli bir başarıya imza attı. Terör örgütü PKK ile bağlantıları tespit edilen Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi Kadir Çelik, bir Orta Doğu ülkesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sansasyonel Eylemler Planlıyordu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, Türkiye'ye yönelik sansasyonel eylem arayışı içinde olan Çelik'i yakalamak üzere bir operasyon gerçekleştirdi. Başarılı operasyon sonrası terörist, Türkiye'ye getirilerek emniyet güçlerine teslim edildi.

İstanbul'daki Faaliyetleri ve Suikast Eğitimi

Yapılan istihbari çalışmalar, Çelik'in 2011-2016 yılları arasında İstanbul'da MKP'nin illegal yapılanmasında aktif olarak yer aldığını ortaya koydu. Özellikle Okmeydanı bölgesinde gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırıya katıldığı belirlendi.

Irak ve Suriye'deki Terörist Faaliyetleri

Türkiye'deki illegal faaliyetlerinden sonra 2016 yılında Irak'ın kuzeyine geçiş yapan Çelik'in, MKP ile PKK arasındaki işbirliği bağlantıları neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında suikast eğitimi aldığı tespit edildi. Ayrıca, 2018 yılından itibaren Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurları ile koordineli silahlı faaliyetler yürüttüğü belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.