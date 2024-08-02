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MİT'in Koordinasyonunda Tarihi Takas Operasyonu

Ankara'da MİT'in liderliğindeki tarihi takas operasyonu, uluslararası işbirliğiyle başarıya ulaştı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:11
MİT'in Koordinasyonunda Tarihi Takas Operasyonu

MİT'in Arabuluculuğunda Tarihi Takas Operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen büyük çaplı takas işlemi, İkinci Dünya Savaşı sonrası kaydedilen en önemli takas olarak tarihi kayıtlara geçti.

Operasyon Detayları

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ankara'da gerçekleştirilen bu operasyonda ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere toplamda 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye getirildi.

Operasyon çerçevesinde 10 rehine, 2'si çocuk olmak üzere, Rusya'ya; 13 rehine Almanya'ya; ve 3 rehine de ABD'ye teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayı ile Yürütüldü

Süreç, ABD, Rusya ve Almanya'nın Türkiye'den yardım istemesi ile başladı. Türkiye'nin özellikle Rusya-Ukrayna savaşında yürüttüğü adil politika, uluslararası barış ve istikrar sağlama çabaları takas operasyonunda Türkiye'nin tercih edilmesinde etkili oldu.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile MİT, operasyonda öncü rol üstlendi.

Müzakereler ve Süreç Yönetimi

MİT'in üst düzey yöneticileri, operasyon öncesinde taraflarla sürekli olarak bir araya geldi. MİT Başkanı İbrahim Kalın da taraflarla görüşmeler gerçekleştirerek sürecin sağlıklı yürümesini sağladı. Anlaşmazlık ve taleplerin çözümünde MİT'in sağladığı yapıcı çözümler büyük rol oynadı.

İlk Uçaklara İniş ve Operasyonun Tamamlanması

1 Ağustos sabahının erken saatlerinde, Esenboğa Havalimanı’nda gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon başlatıldı. İlk olarak Slovenya’dan gelen uçağın inişiyle takas işlemleri başladı ve süreç devamında gelen uçaklarla tamamlandı.

Operasyon boyunca 26 kişinin güvenliği en üst seviyede tutuldu. MİT, sürecin her aşamasını yönetti ve taraflar arasında sağlık kontrolleri ve karşılıklı teyit işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağladı.

Teşekkür Mesajları

Operasyon tamamlandığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Biden, takas sürecinde sağlanan başarıdan ötürü Erdoğan'a teşekkür etti. Kremlin, MİT'in koordinasyonundaki operasyona katkı sağlayan ülkelerin yönetimlerine de teşekkür ederek uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından koordine edilen operasyon, İkinci Dünya Savaşı sonrası...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından koordine edilen operasyon, İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en büyük takas olarak tarihe geçti. Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından koordine edilen operasyon, İkinci Dünya Savaşı sonrası...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından koordine edilen operasyon, İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en büyük takas olarak tarihe geçti. Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.

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