MİT'in Mossad Resti Dünya Basınında Yer Aldı: Osmanlı Detayı Dikkat Çekti

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı savaşta Gazze'yi bombardımana tutması ve karadan işgale girişmesiyle ilgili olarak, Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İsrail istihbaratının savaşın ardından Hamas liderlerini hedef almayı planladığını bildirdi. Gazete haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla Türkiye, Lübnan ve Katar'da yaşayan Hamas liderlerine yönelik suikast hazırlıklarının yapıldığını belirtti.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in başındaki Ronen Bar'ın açıklamaları, İsrail devlet kanalı KAN'da yer aldı. Bar, Hamas liderlerini yakalamak için uzun süreli bir çabanın içinde olacaklarını ifade etti. Ancak, bu açıklamanın ne zaman ve kime yapıldığı konusunda resmi televizyon detay vermedi.

Haberlere göre, Hamas liderlerinin hedef alındığına dair Türkiye'den gelen yanıt ise net oldu. Türk istihbarat yetkilileri, İsrail'in Türkiye'deki Hamas üyelerini yakalamaya çalışmasının 'ciddi sonuçlar' doğurabileceğini belirtti.

Türk istihbarat yetkilisi, İsrail'in açıklamalarına dayanarak, olası bir saldırının ciddi sonuçları olacağını belirterek Mossad'a uyarıda bulundu. Bu uyarı dünya genelinde dikkat çekti ve İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin yurt dışındaki Hamas liderlerini hedef alması durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'Gazze kasabı' olarak nitelendirdiği ifade edildi.





Times of Israel internet sitesi, Ankara'nın Tel Aviv'e yaptığı uyarıyı aktararak, Türkiye topraklarındaki her türlü yasa dışı faaliyete vurgu yapıldığını belirtti. Yapılan haberde İsrail istihbarat örgütleri Mossad ve Şin-Bet bünyesinde oluşturulan özel suikast biriminin adının 'Nili' olduğu ifade edildi.

Nili ismi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı İngilizlere yardım eden Yahudi yeraltı casusluk ağının ismi olarak biliniyor. Amerikan Bloomberg haber ajansı ise İsrailli yetkililerin Türkiye'deki Hamas üyelerini öldürmeyi düşündüklerini iddia etti ve Türk istihbaratının bu konudaki uyarısını, Ankara'nın resmi açıklaması olarak yorumlandığı belirtildi.

Al Monitor, Türkiye'nin Hamas üyelerini hedef alması durumunda İsrail'e ciddi sonuçlarla gözdağı verdiğini belirtirken, MİT'in uyarısının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin Hamas'ın Türkiye'deki bağış toplama faaliyetlerini engellemesine yönelik talebine olumsuz yanıt vermesinden sonra geldiğini ekledi. Ayrıca, MİT'in Mossad'ı açıkça uyardığı haberi, Middle East Eye, Şarkul Avsat gibi diğer yayın organları ve İran haber ajansı Fars tarafından da haberleştirildi.