DOLAR
34,17 -0,02%
EURO
37,21 -0,17%
ALTIN
2.951,44 -0,55%
BITCOIN
2.287.491,6 1,1%

MİT'in Operasyonu ile El Kaide Üyesi Teröristlerin Yakalanması

MİT'in Afrika'da yakaladığı El Kaide üyesi, Adana'da bir başka teröristi daha ihbar etti; her iki terörist tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:25
MİT'in Operasyonu ile El Kaide Üyesi Teröristlerin Yakalanması

MİT'in Afrika Operasyonu ile Adana'da İki Terörist Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda Afrika'da yakalanan Ahmet Baykara, El Kaide terör örgütü üyesi olarak biliniyor. Baykara'nın, Adana'da gerçekleştirilen bir operasyonda birlikte hareket ettiği Y.A isimli diğer teröristi ihbar etmesi sonucu her iki kişi de tutuklandı.

Yakaladıktan Sonra Sorgulandı

Baykara, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine ve konvoylarına yönelik saldırılarda bulunmuştu. Bu kapsamda MİT, 15 Ekim'de düzenlediği operasyonla Baykara'yı Afrika'da yakalayarak Türkiye'ye geri getirmişti. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sorgulanan Baykara, Y.A ile birlikte gerçekleştirdiği eylemleri itiraf etti.

Adana Operasyonu ile Y.A Gözaltına Alındı

Baykara'nın ifadeleri üzerine, Y.A'nın saklandığı adres tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Y.A, gözaltına alınıp emniyete götürülürken, ikametteki dijital materyaller de incelendi. Her iki terörist de adliyeye sevk edildi ve ardından tutuklandı.

MİT'in Başarılı Operasyonları Devam Ediyor

MİT, Baykara'nın Suriye'nin İdlib bölgesinde TSK'ya karşı düzenlenen eylemlerdeki rolünü de ortaya çıkardı. Terörist Baykara'nın ifadeleri sonucu, Türkiye'deki birçok hassas nokta ve planlanan eylemler hakkında önemli bilgilere ulaşıldı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Silahlı Kuvvetleri Doktor ve Öğretmen Alacak
2
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
3
Bartın'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı
4
X Sosyal Medya Platformunda Engelleme Özelliği Yeni Bir Dönüşüm Yaşayacak
5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Eğitim Ara
6
Van'da Aileler Evlat Nöbetine Devam Ediyor
7
Mozambik Genel Seçimlerinde FRELIMO Üstünlüğü ve Hile İddiaları

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL