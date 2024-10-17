MİT'in Operasyonu ile El Kaide Üyesi Teröristlerin Yakalanması

MİT'in Afrika Operasyonu ile Adana'da İki Terörist Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda Afrika'da yakalanan Ahmet Baykara, El Kaide terör örgütü üyesi olarak biliniyor. Baykara'nın, Adana'da gerçekleştirilen bir operasyonda birlikte hareket ettiği Y.A isimli diğer teröristi ihbar etmesi sonucu her iki kişi de tutuklandı.

Yakaladıktan Sonra Sorgulandı

Baykara, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine ve konvoylarına yönelik saldırılarda bulunmuştu. Bu kapsamda MİT, 15 Ekim'de düzenlediği operasyonla Baykara'yı Afrika'da yakalayarak Türkiye'ye geri getirmişti. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sorgulanan Baykara, Y.A ile birlikte gerçekleştirdiği eylemleri itiraf etti.

Adana Operasyonu ile Y.A Gözaltına Alındı

Baykara'nın ifadeleri üzerine, Y.A'nın saklandığı adres tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Y.A, gözaltına alınıp emniyete götürülürken, ikametteki dijital materyaller de incelendi. Her iki terörist de adliyeye sevk edildi ve ardından tutuklandı.

MİT'in Başarılı Operasyonları Devam Ediyor

MİT, Baykara'nın Suriye'nin İdlib bölgesinde TSK'ya karşı düzenlenen eylemlerdeki rolünü de ortaya çıkardı. Terörist Baykara'nın ifadeleri sonucu, Türkiye'deki birçok hassas nokta ve planlanan eylemler hakkında önemli bilgilere ulaşıldı.