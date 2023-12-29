MİT’in PKK’ya nokta operasyonu: Sözde Tabka sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT, Suriye'de askeri birliklere yönelik saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK/YPG'nin Tabka sorumlusu Ömer Abdullah el Dahham'ı öldürdü. El Dahham, terör örgütünün sözde Tabka yöneticisiydi.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Tabka sorumlusu Ömer Abdullah el Dahham, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi. El Dahham, askeri birliklere saldırı planlayan teröristlerin başında geliyordu.
"Abu Dahham" kod adlı terörist, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Tabka kenti sorumlusuydu. Terörist, Türkiye'ye yönelik terör eylemleri düzenlemek için plan yapıyordu. Güvenlik kaynakları, teröristin faaliyetlerini ortaya çıkardı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Tabka yöneticisi Ömer Abdullah el Dahham, MİT tarafından etkisiz hale getirildi. El Dahham, Suriye'de askeri birliklere saldırı düzenlemek için plan yapan teröristlerin lideriydi.