MİT'in Takas Operasyonu ile 3 Amerikalı Ülkelerine Döndü

MİT'in Başarılı Takas Operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen takas operasyonu sonucunda serbest bırakılan üç Amerikalı, ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, gazeteci Alsu Kurmasheva ve eski deniz piyadesi Paul Whelan, Ankara'daki başarılı takas işleminin ardından Amerikalı yetkililere teslim edildi.

Alkışlarla Karşılama

Dönüşlerinin ardından Maryland'deki hava üssünde, serbest bırakılan üç Amerikalı büyük bir coşkuyla karşılandı. Ailelerinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris gibi önde gelen yetkililerin de katılımıyla organizasyon gerçekleşti.

Biden'dan Açıklama

Serbest bırakılanların ülkesine dönüşü öncesinde basına açıklamalarda bulunan Başkan Joe Biden, bu durumu büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirtti. "Acımasız çileleri sona erdi" diyerek, sürecin insanlık adına önemli bir dönemec olduğunu ifade etti.

Müttefiklerin Rolü ve Diplomasi Başarısı

Biden, Almanya ve Slovenya gibi müttefiklerin operasyondaki katkısını övdü ve bu takasın diplomasi alanında bir başarı olduğunun altını çizdi. "Bunun gibi anlaşmalar zor kararları da beraberinde getirir. Amerikalıları yurt içinde ve dışında korumaktan daha önemli bir şey yok," diyerek duyduğu bağlılığı dile getirdi.

Sağlık Kontrolü ve Takas Operasyonu

Serbest bırakılan Amerikalıların, sağlık kontrolünden geçirmek üzere Teksas'taki Brooke Ordu Tıp Merkezine sevk edileceği bildirildi. MİT, bu operasyonla birlikte, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus'daki cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren büyük kapsamlı bir takası gerçekleştirdi.

Öne Çıkan İsimler

Yapılan takaslarda, The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, eski deniz piyadesi Paul Whelan, Alman paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi subayı Vadim Krasikov gibi isimler dikkat çekiyor.