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MİT'in Takas Operasyonu ile Serbest Kalanlar Almanya'ya Ulaştı

MİT'in düzenlediği takas operasyonu sonrası, serbest kalanlar Almanya'ya ulaştı. Başbakan Olaf Scholz karşılamada bulundu.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:05
MİT'in Takas Operasyonu ile Serbest Kalanlar Almanya'ya Ulaştı

Almanya'ya Ulaşan Serbest Kalanlar

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yönetiminde gerçekleştirilen etkileyici bir takas operasyonu sonucu serbest bırakılanların yeni adresi Almanya oldu. Serbest kalanlar, Köln-Bonn Havalimanı'na ulaştı.

Başbakan Scholz'un Karşılaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, serbest kalanları karşıladı. Scholz, takas sürecinin ardından X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Bu özel bir an. Herkes güvenli bir şekilde geldi." dedi.

Serbest Kalanların Durumu

Başbakan Scholz, serbest bırakılan kişilerle yapılan detaylı görüşmelerin ardından, birçok bireyin bu durumu beklemediğini söyledi. Bu kişilerin ani özgürlüklerine kavuşmalarının şokunu yaşadığını belirtti.

Hümanizm Vurgusu

Scholz, bu atılımın doğru bir karar olduğunu vurgularken, "Hümanizmle şekillenmiş bir toplumuz. Bu 16 kişi, demokrasi ve özgürlük için mücadele etti, bizim korumamıza güvenebilirler" şeklinde ifadelerde bulundu.

Mutluluk ve Tatil

Başbakan, serbest bırakılanları özgür bir şekilde karşılayabildiği için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ayrıca, Scholz'in bu tarihi karşılaşma için tatiline kısa bir ara verdiği de bilgisi verildi.

Geniş Kapsamlı Takas Operasyonu

MİT, dün itibariyle ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus'taki cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı.

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