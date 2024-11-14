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MİT Operasyonu: 9 İnsan Kaçakçısı Organizatörü Yakalandı

MİT, Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonda 9 insan kaçakçısını yakaladı. 4 zanlı tutuklandı, 1 Suriyeli sınırdışı edilecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:42
MİT Operasyonu: 9 İnsan Kaçakçısı Organizatörü Yakalandı

MİT'ten Başarıyla Tamamlanan Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iş birliğiyle düzenlenen operasyonda, biri Suriyeli olmak üzere toplam 9 insan kaçakçısı organizatörü yakalandı.

İstihbarat ve Faaliyetler

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT'in gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonucunda, aralarında PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile bağlantılı olanların bulunduğu 187 kişinin yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçeceği tespit edildi.

Operasyonun Ayrıntıları

Bu bilgiler doğrultusunda, kaçak geçişleri organize eden 9 kişi, MİT, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortak operasyonu sayesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde silah, tüfek, mühimmat, birçok telefon ve bilgisayar ele geçirildi.

Adli Süreç ve Sonuç

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Ayrıca, Suriyeli şüpheli, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Bu operasyon, insan kaçakçılığıyla mücadele konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve güvenlik güçlerinin kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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