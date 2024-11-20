MİT, PKK ile Bağlantılı Teröristi Orta Doğu'da Yakaladı

MİT, PKK ile İlişkili Teröristi Orta Doğu'da Ele Geçirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan ve terör örgütü PKK ile faaliyet yürüttüğü tespit edilen Kadir Çelik adlı teröristi, bir Orta Doğu ülkesinde yakaladı.

Bu başarılı operasyon, MİT’in terörle mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kadir Çelik’in yakalanması, PKK'nın uluslararası alandaki faaliyetlerinin önlenmesi adına önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

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MİT, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, terör örgütü PKK ile faaliyet yürüttüğü tespit edilen MKP üyesi terörist Kadir Çelik'i, bir Orta Doğu ülkesinde yakaladı.