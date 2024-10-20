MİT, PKK/KCK'nın İki Sorumlusunu Irak'ın Kuzeyinde Ele Geçirdi

MİT'ten Önemli Başarı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK terör örgütü için bölge halkından haraç toplayan iki sorumlusunu etkisiz hale getirdi. Caize Selber ve Emine Ulaş, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Hedef Alınan Teröristler

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT'in sürdürdüğü detaylı istihbarat çalışmaları sonucunda, PKK/KCK'lı "Berfin Roj" kod adlı Caize Selber ile "Tekoşin Dilgeş" kod adlı Emine Ulaş'ın, terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle yakın ilişkiler içinde olduğu belirlendi.

Haraç ve Saldırı Faaliyetleri

Bu iki teröristin, bölge halkını vergilendirme adı altında haraç topladığı ve toplanan paraların Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda kullanılmak üzere kadro temininde kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca, Selber ve Ulaş'ın terör örgütüne katılacak gençleri belirleyip teşvik ettiği, Türkiye'deki gençlik yapılanması üyelerine talimatlar ilettiği öğrenildi.

Operasyon Sonrası Gelişmeler

İki terörist hakkında daha önce arama kaydı bulunduğu ve MİT'in hedef listesinde yer aldığı ifade edildi. 1999 yılında katıldıkları PKK/KCK örgütünde, sözde sorumlu seviyesinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.