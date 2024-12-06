DOLAR
34,8 -0,31%
EURO
36,84 -0,2%
ALTIN
2.949,49 -0,57%
BITCOIN
3.405.991,24 1,23%

MİT, PKK/KCK'nın Sorumlusu Serhat Özmen'i Yurt Dışında Yakaladı

MİT, PKK/KCK'nın Suriye'deki sözde sorumlusunu yakalayarak Türkiye'ye geri getirdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 16:00
MİT, PKK/KCK'nın Sorumlusu Serhat Özmen'i Yurt Dışında Yakaladı

MİT'İN BAŞARILI OPERASYONU

Türkiye’nin ulusal istihbarat teşkilatı MİT, terörle mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki sözde sorumlu isimlerinden Serhat Özmen, yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Özmen'in Rolü ve Önemi

Serhat Özmen, PKK/KCK'nın Suriye yapılanmasında kilit bir pozisyonda bulunuyordu. Yıllar boyunca terör faaliyetlerine yönlendirdiği yönündeki suçlamalarla gündeme gelen Özmen, örgütün stratejik planlarının uygulanmasında etkili bir figür olarak biliniyor.

Yurt Dışında Yapılan Operasyon

Başarılı bir istihbarat çalışması sonucunda yapılan bu operasyon, MİT’in yurt dışındaki teröristlerin yakalanmasına yönelik kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Özmen'in Türkiye'ye getirilmesi, ülkemizin ulusal güvenliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Sağlanan Başarı

MİT, bu operasyondaki başarısıyla birlikte, terörizmle mücadelesini sürdürüyor ve hedef almış olduğu şahısları adalete teslim etme kararlılığını her fırsatta ortaya koyuyor.

Uluslararası alanda da dikkat çeken bu zafer, Türkiye’nin terörizmle mücadeledeki güçlü duruşunu pekiştiriyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Feridun Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri Oldu
2
MİT, PKK/KCK'nın Sorumlusu Serhat Özmen'i Yurt Dışında Yakaladı
3
Çin'in Haykou Parti Sekreteri Lou Zıngbin Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı
4
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Üretim Teknolojileri Merkezinin Açılışında Konuştu
5
Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Büyük Dönüşümler Yaşıyor
6
İngiltere'de Kadınların Yüzde 44'ü Karanlık Sokaklarda Güvende Hissetmiyor
7
Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı