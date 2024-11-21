DOLAR
34,51 -0,13%
EURO
36,48 -0,37%
ALTIN
2.955,54 -0,7%
BITCOIN
3.346.822,23 -2,91%

MİT, PKK/KCK'nın Sözde Sorumlusu Serhat Tagar'ı Etkisiz Hale Getirdi

MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:46
MİT, PKK/KCK'nın Sözde Sorumlusu Serhat Tagar'ı Etkisiz Hale Getirdi

MİT'in Başarılı Operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK terör örgütünün Gara sorumlusuna yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. "Mervan Hizan" kod adlı Serhat Tagar, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Operasyonun Detayları

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör suçları nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Tagar’ın konumu, kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucunda tespit edildi. Ardından, MİT'in gerçekleştirdiği nokta atışıyla Tagar etkisiz hale getirildi.

Tagar'ın Terörist Geçmişi

Mervan Hizan kod adlı Serhat Tagar, 2014 yılında PKK/KCK'ya katıldı. 2017-2019 yılları arasında Irak'ın kuzeyindeki Zap alanında görev aldığı ve güvenlik güçlerine karşı pek çok eylemde yer aldığı belirlenmiştir.

Ayrıca, Tagar’ın örgüt içinde silah, mühimmat ve patlayıcı malzemelerin aktarımını organize ettiği ve sözde üst düzey örgüt mensuplarının korumasını üstlendiği tespit edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Muz Serasında Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
2
Yabancıların Türkçe Hataları Yapay Zeka ile Tespit Ediliyor
3
Lübnan'ın Sağlık Sistemi İsrail Saldırılarıyla Daha Fazla Zorlukla Karşı Karşıya
4
İstanbul Havalimanı'nda Altın Kaçakçılığına Darbe: 16 Kilogram Ele Geçirildi
5
TDV'den Huriye Martı İddialarına Cevap: 'Araçlar Öz Kaynaklardan Karşılanıyor'
6
İsrail Saldırısında Yaralanan Lübnanlı Kadın Futbolcudan Umut Veren Haber
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım Ayında Yoğun Diplomasi Yürüttü

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor