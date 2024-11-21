MİT, PKK/KCK'nın Sözde Sorumlusu Serhat Tagar'ı Etkisiz Hale Getirdi

MİT'in Başarılı Operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK terör örgütünün Gara sorumlusuna yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. "Mervan Hizan" kod adlı Serhat Tagar, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Operasyonun Detayları

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör suçları nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Tagar’ın konumu, kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucunda tespit edildi. Ardından, MİT'in gerçekleştirdiği nokta atışıyla Tagar etkisiz hale getirildi.

Tagar'ın Terörist Geçmişi

Mervan Hizan kod adlı Serhat Tagar, 2014 yılında PKK/KCK'ya katıldı. 2017-2019 yılları arasında Irak'ın kuzeyindeki Zap alanında görev aldığı ve güvenlik güçlerine karşı pek çok eylemde yer aldığı belirlenmiştir.

Ayrıca, Tagar’ın örgüt içinde silah, mühimmat ve patlayıcı malzemelerin aktarımını organize ettiği ve sözde üst düzey örgüt mensuplarının korumasını üstlendiği tespit edilmiştir.

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