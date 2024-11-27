MİT, PKK/KCK'nın Sözde Sorumlusunu Irak'ta Etkisiz Hale Getirdi

MİT'ten Önemli Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi. "Hevi" kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed, Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Uzun Süredir Aranan Terörist

Güvenlik kaynaklarının sağladığı bilgilere göre, Sadiye Muhammed Ahmed 2001 yılından beri Suriye ve Irak'ta terör faaliyetleri yürütmekteydi. Örgütün istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu belirlenen terörist, MİT'in hedef listesine alınmış ve anlık takip edilmekteydi.

Nokta Operasyonuyla Etkisiz Hale Getirildi

MİT'in gerçekleştirdiği bu nokta operasyonu, terörle mücadelede önemli bir başarı olarak değerlendirilmektedir. Sadiye Muhammed Ahmed'in yakalanması, PKK/KCK'nın bölgedeki yapılanmalarını zayıflatma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.