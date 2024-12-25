MİT, PKK/KCK'nın Sözde Sorumlusunu Irak'ta Etkisiz Hale Getirdi

MİT, terörle mücadeleye yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, gri kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, MİT, Fırat Serihan isimli teröristi Irak'ın Gara bölgesinde düzenlenen bir operasyonla yakaladı.

Bu başarılı operasyon, Türk güvenlik güçlerinin yurt dışında da etkili bir şekilde terörle mücadele etmeye devam ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. MİT'in düzenlediği bu tür operasyonların, bölgedeki terör tehditlerini azaltmada önemli bir rol oynaması bekleniyor.