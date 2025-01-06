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MİT, PKK/KCK Üyesi İki Teröristi Hakurk'ta Etkisiz Hale Getirdi

MİT, PKK/KCK'nın iki teröristini Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 10:19
MİT, PKK/KCK Üyesi İki Teröristi Hakurk'ta Etkisiz Hale Getirdi

İki Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mitra Mani" kod adlı Zeynep Aslan ve "Ekin Dilda" kod adlı Zeliha Mahçup'u Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirdi.

İstihbarat Operasyonu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, bu teröristlerin Türkiye'deki stratejik hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirmek için eğitim aldığını belirledi. Türkiye'ye geçiş için hazırlık içinde olan Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup, MİT'in dikkatli takibi sonucunda düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin Geçmişi

Her iki teröristin, PKK'nın kırsal kadrosuna 2015 yılında katıldığı ifade edildi. MİT'in bu operasyonu, terörle mücadele kapsamında önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mitra Mani" kod adlı Zeynep Aslan...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mitra Mani" kod adlı Zeynep Aslan ve "Ekin Dilda" kod adlı Zeliha Mahçup'u Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mitra Mani" kod adlı Zeynep Aslan...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mitra Mani" kod adlı Zeynep Aslan ve "Ekin Dilda" kod adlı Zeliha Mahçup'u Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

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