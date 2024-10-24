MİT, PKK'nın Kırmızı Listesindeki Teröristi Yakaladı

MİT'ten Önemli Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör fiillerine yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlarına bir yenisini ekleyerek, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK'nın sözde Hakkari sorumlusunu etkisiz hale getirdi.

Serkan Nazlier'in Rolü

Güvenlik kaynaklarının açıklamalarına göre, Nazlier, kod adı "Sefkan Amed" ile bilinen bir teröristti ve Türkiye'deki terör eylemlerinin planlanmasında önemli bir rol üstleniyordu. Aynı zamanda gerçekleştirilecek saldırılarda yer alacak teröristlerin belirlenmesi ve yönlendirilmesinden sorumluydu.

Operasyonun Detayları

MİT'in öncelikli hedeflerinden biri olan Serkan Nazlier'in yeri, Irak'ın Hakurk kırsalında yapılan kapsamlı istihbarat çalışmaları sayesinde tespit edildi. Belirlenen hedefe yönelik düzenlenen operasyon sonucunda Nazlier etkisiz hale getirildi.

Geçmişteki Saldırılara Katkısı

Kırmızı listede yer alan Nazlier, 2019 yılında Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine yönelik düzenlenen roketatarlı saldırının da planlayıcıları arasında bulunuyordu. Bu operasyon, MİT'in terörizme karşı verdiği kararlı mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.