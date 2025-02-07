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MİT, PKK'nın Murat Keleş'ini Irak'ta Etkisiz Hale Getirdi

MİT, PKK/KCK'nın sözde yöneticisi Murat Keleş'i Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:19
MİT, PKK'nın Murat Keleş'ini Irak'ta Etkisiz Hale Getirdi

MİT'ten Kritik Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Berhudan Harun" kod adlı Murat Keleş'i, Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terörist Keleş'in İzlenmesi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, 2016 yılıŞırnak'ın Silopi ilçesinde Türk güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik roketatarlı saldırının faillerinden biri olan Keleş'i takibe aldı.

Faaliyetleri ve Yakalanması

Türkiye'de "terör nitelikli suçlardan" aranan Murat Keleş'in, Irak'ın Hakurk kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü belirlendi. MİT, istihbarat ağı sayesinde, metropollerde eylem gerçekleştirmek amacıyla batı illerine patlayıcı aktarımı faaliyetlerini organize eden Keleş'in yerini tespit etti.

Nokta Operasyonu ile Etkisiz Hale Getirildi

Uzun süredir saklanarak yaşayan terörist, MİT'in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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