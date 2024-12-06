MİT, PKK'nın Sözde Sorumlusu Serhat Özmen'i Yakaladı

MİT'ten Önemli Operasyon: Serhat Özmen Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki sözde sorumlusunu tespit ederek, yurt dışında başarılı bir operasyonla yakaladı.

Serhat Özmen Kimdir?

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Serhat Özmen adlı teröristin yurt dışındaki yeri belirlenerek, MİT'in düzenlediği operasyon ile Türkiye'ye getirildi. Özmen, 2014 yılında PKK/KCK'ya katılarak, birçok bölgede silahlı faaliyetler yürüttüğü kaydedildi.

Özmen'in Faaliyet Alanları

Yapılan incelemelerde, Özmen'in Suriye'nin ardından 2023 yılının başlarından itibaren Irak'taki örgüt yapılanmasında da görev aldığı belirlendi. Bu gelişme, MİT’in terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.