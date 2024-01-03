MİT PKK'nın sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Kerkük eyalet sorumlusu İslam Cehanferi, MİT'in düzenlediği nokta operasyonla öldürüldü. Cehanferi, Türkiye sınırından 222 kilometre derinlikte, Irak'ın Süleymaniye iline bağlı Pencevin bölgesinde saklanıyordu. MİT, terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

MİT PKK'nın sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Süleymaniye iline bağlı Pencevin bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kerkük eyalet sorumlusu "Berhudan Kelhor" kod adlı İslam Cehanfer'i özel bir operasyonla öldürdü. Cehanfer, Türkiye sınırından 222 kilometre derinlikte saklanıyordu. Cehanfer, İran kökenli bir teröristti ve örgütün sabotajcısı olarak biliniyordu. MİT, terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün sözde Kerkük eyalet sorumlusu "Berhudan Kelhor" kod adlı İslam Cehanfer, MİT tarafından takip ediliyordu. Cehanfer, Suriye'de örgütün yaralılarını tedavi eden ve sorumluluk alan bir teröristti. Cehanfer'in izi, Suriye'den Irak'a kadar sürüldü. MİT, Cehanfer'in Irak'ın Süleymaniye iline bağlı Pencevin bölgesinde saklandığını belirledi. Cehanfer, MİT'in düzenlediği özel bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

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