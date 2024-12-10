DOLAR
34,84 -0,07%
EURO
36,64 0,34%
ALTIN
3.017,58 -1,41%
BITCOIN
3.300.676,36 1,89%

MİT, PKK/YPG'nin Ele Geçirdiği Silahları İmha Etti

MİT, PKK/YPG'nin Esed rejiminden ele geçirdiği silah ve mühimmatları imha etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 19:09
MİT, PKK/YPG'nin Ele Geçirdiği Silahları İmha Etti

MİT'ten Kritik Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Kamışlı bölgesinde Esed rejiminden ele geçirdiği silahları etkisiz hale getirdi. Yapılan operasyonda, silah ve mühimmat yüklü 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi.

Söz konusu Operasyonun Detayları

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütünün Esed rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatı kendi depolarına taşıdığına dair istihbarat aldı. Örgüt mensuplarının karanlıkta gizlice silahları tırlara yükleyerek konvoy halinde bölgeden ayrıldıkları tespit edilmesi üzerine, bu duruma müdahale kararı alındı.

Tehditlere Karşı Sıfır Tolerans

MİT'in başarılı operasyonuyla, PKK/YPG'nin eline geçirdiği kritik silah ve mühimmatların imha edilmesi, bölgedeki güvenlik durumunu sağlamlaştırdı. Güvenlik kaynakları, terör örgütünün Türkiye sınırında yapılanma çabalarına ve Türkiye'ye yönelik tehdit girişimlerine karşı kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyaz Saray: Türkiye'nin Meşru Endişeleri Tanınıyor, YPG/PKK ile İşbirliği Sürüyor
2
Podemos Lideri Belarra, İsrail'i Suriyeli Çatışmalardan Yararlanmaya Suçladı
3
İsrail Ordusu, Esed'in Düşmesinden Bu Yana Suriye'de 320 Hedefi Vurdu
4
İİT, İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarını Kınadı
5
Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı: Stoxx Europe 600 Yüzde 0,52 Azaldı
6
Azerbaycan, Türkiye ile Suriye Halkı İçin Destek Vermeye Hazır
7
Diyabet Sensörleri İle 28 Bin Çocukta Anlık Şeker Takibi Müjdesi

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!