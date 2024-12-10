MİT, PKK/YPG'nin Ele Geçirdiği Silahları İmha Etti

MİT'ten Kritik Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Kamışlı bölgesinde Esed rejiminden ele geçirdiği silahları etkisiz hale getirdi. Yapılan operasyonda, silah ve mühimmat yüklü 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi.

Söz konusu Operasyonun Detayları

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütünün Esed rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatı kendi depolarına taşıdığına dair istihbarat aldı. Örgüt mensuplarının karanlıkta gizlice silahları tırlara yükleyerek konvoy halinde bölgeden ayrıldıkları tespit edilmesi üzerine, bu duruma müdahale kararı alındı.

Tehditlere Karşı Sıfır Tolerans

MİT'in başarılı operasyonuyla, PKK/YPG'nin eline geçirdiği kritik silah ve mühimmatların imha edilmesi, bölgedeki güvenlik durumunu sağlamlaştırdı. Güvenlik kaynakları, terör örgütünün Türkiye sınırında yapılanma çabalarına ve Türkiye'ye yönelik tehdit girişimlerine karşı kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.