MİT, PKK/YPG'nin üst düzey lideri Ali Dinçer'i etkisiz hale getirdi!

Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Ali Dinçer'i etkisiz hale getirdi. Operasyon, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde titizlikle planlanan ve uygulanan bir nokta operasyon sonucu gerçekleştirildi.





PKK/YPG'ye Ağır Darbe

Ali Dinçer'in etkisiz hale getirilmesi, PKK/YPG terör örgütüne ağır bir darbe vurdu. Dinçer, örgütün Cezire bölgesindeki en üst düzey yöneticilerinden biriydi ve birçok terör saldırısının planlayıcısı olarak biliniyordu.

Kırmızı Bültenle Aranıyordu



Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Ali Dinçer, uzun süredir hem Türkiye hem de uluslararası güvenlik güçlerinin hedefindeydi. Dinçer'in yakalanması, bölgedeki terörle mücadele çabalarına büyük katkı sağladı.