MİT, PKK/YPG Sorumlusunu Suriye'de Nokta Operasyonla Ele Geçirdi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusunu Suriye'de gerçekleştirdiği başarılı bir nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Operasyon, PKK/YPG'nin bölgedeki yapılanmalarını zayıflatmayı amaçlayan stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Güvenlik güçleri, operasyonun detaylarını ve sonuçlarını oldukça gizli tutarken, elde edilen bilgilerin bölgedeki terör faaliyetleri üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.

Bu başarı, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılığını bir kez daha göstermektedir. Ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen bu tür operasyonlar, terör örgütlerine darbe vurarak ülke içindeki huzuru sağlamak için kritik bir rol oynamaktadır.

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlularından Mahmut Ağca'yı Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.