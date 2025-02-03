DOLAR
35,93 -0,2%
EURO
36,77 1,27%
ALTIN
3.218,95 0,2%
BITCOIN
3.388.156,36 3,6%

MİT, PKK/YPG Sorumlusunu Suriye'de Nokta Operasyonla Ele Geçirdi

MİT, PKK/YPG'nin Aynularab (Kobani) sözde sorumlusunu Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:26
MİT, PKK/YPG Sorumlusunu Suriye'de Nokta Operasyonla Ele Geçirdi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusunu Suriye'de gerçekleştirdiği başarılı bir nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Operasyon, PKK/YPG'nin bölgedeki yapılanmalarını zayıflatmayı amaçlayan stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Güvenlik güçleri, operasyonun detaylarını ve sonuçlarını oldukça gizli tutarken, elde edilen bilgilerin bölgedeki terör faaliyetleri üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.

Bu başarı, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılığını bir kez daha göstermektedir. Ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen bu tür operasyonlar, terör örgütlerine darbe vurarak ülke içindeki huzuru sağlamak için kritik bir rol oynamaktadır.

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlularından Mahmut Ağca'yı Suriye'de...

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlularından Mahmut Ağca'yı Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

İLGİLİ HABERLER

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Münbiç'te Bombalı Saldırı: 14 Sivil Hayatını Kaybetti
2
Artvin'de Karla Kapanan Yolda Hasta Tahta Kızakla Taşındı
3
Aydın Ayaydın'dan Göcek Tüneli Ücretine Açıklama: 2030'a Kadar Ücretli Olacak
4
Mersin'de 39 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı
5
Trump'tan Avrupa Birliği'ne Yeni Tarife Uyarısı
6
Bursa'daki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
7
MİT, PKK/YPG Sorumlusunu Suriye'de Nokta Operasyonla Ele Geçirdi

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor