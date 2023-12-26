MİT şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı: 50'ye yakın hedef vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın Suriye’deki tesislerine yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK’nın kullandığı 50’ye yakın hedef nokta atışıyla vurularak imha edildi. MİT, operasyonla 12 şehidin kanını yerde bırakmadığını gösterdi.

MİT şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı: 50'ye yakın hedef vuruldu
Yayın Tarihi:

MİT, terör örgütü PKK’nın Suriye’de faaliyet gösterdiği bölgelerde detaylı bir istihbarat çalışması yaptı. Bu çalışma sonucunda, PKK’nın kıyafet, silah, patlayıcı ve diğer malzemelerini Suriye’deki tesislerinde ürettiği ortaya çıktı. MİT, PKK’nın hareket kabiliyetini ve alt yapısını zayıflatmak için harekete geçti.

MİT’in saha ajanları, PKK’nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin Suriye’nin Kamışlı, Amude ve Ayn Al Arab bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğünü belirledi. Tüm tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı. Örgüte yönelik strateji belirlendi, hazırlıklar tamamlandı ve operasyon için düğmeye basıldı.

50’ye Yakın Hedef Nokta Atışıyla Vuruldu

MİT, terör örgütü PKK’ya karşı yaptığı operasyonu başarıyla tamamladı. Örgütün kullandığı tüm alt yapı tesisleri noktasal olarak yok edildi. Operasyonda, 50 civarında hedef imha edildi. Operasyonda sivil hassasiyeti gözetildi. Sivil şahısların ve yerleşim yerlerinin zarar görmemesi için azami dikkat sarf edildi. 

Güvenlik kaynakları, MİT’in gerçekleştirdiği operasyonlarda, sivil can güvenliğine azami önem verdiklerini bildirdi. Örgütün sorumlu düzeydeki unsurlarının bulunduğu kritik noktalar, karargahlar ve tesisler başarılı bir şekilde yok edildi. MİT’in operasyonları, sınır güvenliğini tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, örgütün Türkiye’ye karşı yapabileceği eylemlerin ve operasyonel hedeflerinin engellenmesine önemli katkılar sundu.

12 Şehidin Kanı Yerde Kalmadı

MİT, operasyonla 12 şehidin kanını yerde bırakmadığını gösterdi. MİT, Suriye ve Irak sahalarında operasyonlarına etkin şekilde devam edeceğini duyurdu. MİT, terör örgütü PKK’ya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Öne Çıkanlar
Dinçer Güner: Evlilik kararı vermek için Astrolojiye kulak verin: 2024’te uzak durmanız gereken tarihler Dinçer Güner: Evlilik kararı vermek için Astrolojiye kulak verin: 2024’te uzak durmanız gereken tarihler
Cebinde Halkbank kartı olana para yağacak! Tam 750 TL koşulsuz şartsız tüm hesaplara yatırılacak Cebinde Halkbank kartı olana para yağacak! Tam 750 TL koşulsuz şartsız tüm hesaplara yatırılacak
Airfryer ile poğaça yapmak çok kolay! İşte 9 dakikalık pratik tarif Airfryer ile poğaça yapmak çok kolay! İşte 9 dakikalık pratik tarif
Çok Okunanlar
O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! 43-44-45 yaşla emeklilikte yeni şartlar ortaya çıktı O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! 43-44-45 yaşla emeklilikte yeni şartlar ortaya çıktı Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! MEB'den Esat Oktay Yıldıran bildirisi MEB'den Esat Oktay Yıldıran bildirisi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna hapis cezası talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna hapis cezası talebi Suriye’nin petrolü PKK/YPG’nin elinde! Suriye’nin petrolü PKK/YPG’nin elinde!