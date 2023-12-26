MİT şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı: 50'ye yakın hedef vuruldu

MİT, terör örgütü PKK’nın Suriye’de faaliyet gösterdiği bölgelerde detaylı bir istihbarat çalışması yaptı. Bu çalışma sonucunda, PKK’nın kıyafet, silah, patlayıcı ve diğer malzemelerini Suriye’deki tesislerinde ürettiği ortaya çıktı. MİT, PKK’nın hareket kabiliyetini ve alt yapısını zayıflatmak için harekete geçti.

MİT’in saha ajanları, PKK’nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin Suriye’nin Kamışlı, Amude ve Ayn Al Arab bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğünü belirledi. Tüm tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı. Örgüte yönelik strateji belirlendi, hazırlıklar tamamlandı ve operasyon için düğmeye basıldı.

50’ye Yakın Hedef Nokta Atışıyla Vuruldu

MİT, terör örgütü PKK’ya karşı yaptığı operasyonu başarıyla tamamladı. Örgütün kullandığı tüm alt yapı tesisleri noktasal olarak yok edildi. Operasyonda, 50 civarında hedef imha edildi. Operasyonda sivil hassasiyeti gözetildi. Sivil şahısların ve yerleşim yerlerinin zarar görmemesi için azami dikkat sarf edildi.

Güvenlik kaynakları, MİT’in gerçekleştirdiği operasyonlarda, sivil can güvenliğine azami önem verdiklerini bildirdi. Örgütün sorumlu düzeydeki unsurlarının bulunduğu kritik noktalar, karargahlar ve tesisler başarılı bir şekilde yok edildi. MİT’in operasyonları, sınır güvenliğini tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması, örgütün Türkiye’ye karşı yapabileceği eylemlerin ve operasyonel hedeflerinin engellenmesine önemli katkılar sundu.

12 Şehidin Kanı Yerde Kalmadı

MİT, operasyonla 12 şehidin kanını yerde bırakmadığını gösterdi. MİT, Suriye ve Irak sahalarında operasyonlarına etkin şekilde devam edeceğini duyurdu. MİT, terör örgütü PKK’ya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.