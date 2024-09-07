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MİT'ten Başarı: PKK/KCK'nın İran Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın İran sorumlusunu Irak'ta operasyon düzenleyerek etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 14:12
MİT'ten Başarı: PKK/KCK'nın İran Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi

MİT'ten Nokta Operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusunu etkisiz hale getirdi. Saliha Akbıyık, Irak'ın Süleymaniye kentindeki bir nokta operasyonla yakalandı.

Operasyonun Detayları

Gerçekleştirilen bu operasyon, MİT'in terörle mücadele kapsamında sürdürdüğü etkili çalışmalardan biri olarak kayıtlara geçti. Saliha Akbıyık, örgütün İran'daki faaliyetlerini yöneten önemli bir isim olarak biliniyordu. Terörle Mücadelede Kararlılık

MİT, yurtiçinde ve yurtdışındaki terör unsurlarına karşı kararlı operasyonlarına devam edeceğini duyurdu.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde...

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde...

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde...

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde...

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde...

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde...

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

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