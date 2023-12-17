MİT’ten Deyrizor’da terör operasyonu: Şirvan Hasan öldürüldü

MİT, terör örgütü PKK/YPG’nin üst düzey yöneticilerinden biri olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan’ı, Türkiye sınırına yaklaşık 230 kilometre uzaklıktaki Suriye’nin Deyrizor kentinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şirvan Hasan, hem Türkiye’deki hem de Suriye’deki örgütsel faaliyetlerinden dolayı MİT’in yakın markajındaydı. Terörist Hasan, 5 Aralık’ta, MİT’in hassas istihbarat çalışmaları sonucunda tespit edildiği yerde düzenlenen nokta operasyonuyla öldürüldü.





Teröristin cenazesine PKK/YPG’li katıldı

Terör örgütü PKK/YPG, Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan’ın öldürülmesinin ardından Deyrizor’da sözde askeri bir tören düzenledi. Törene çok sayıda PKK/YPG’li terörist katıldı.

Teröristin örgüt içindeki yeri

Roni Velat kod adlı terörist Şirvan Hasan, 1997 yılında Suriye’den örgüte katıldı. Irak’ın Kandil bölgesindeki faaliyetlerinin ardından Türkiye’ye geçti. 2010 yılında PKK’nın sözde Karadeniz Açılım Gruplarına takviye olarak Tunceli’den Karadeniz bölgesine gönderildi. Giresun ve Sivas kırsalında eylemler yaptı.

2011 yılında Tokat kırsalında faaliyet gösterdi. 2012 yılında Trabzon’un Düzköy ilçesindeki jandarma karakoluna el yapımı patlayıcıyla saldırdı ve üç askeri yaraladı.

2013 yılına kadar Tunceli kırsalında faaliyet gösteren Roni Velat kod adlı terörist Şirvan Hasan, 2013’ün sonunda Suriye’ye geçti ve örgüt içinde Deyrizor bölgesinde önemli görevler aldı.





2020 yılında Deyrizor Sahası Güvenlik ve İstihbarat sözde Sorumlusu, 2021 yılında Deyr Ez Zor Sahası sözde Sorumlu Yardımcısı oldu. 2023 yılında da Deyrizor sözde Saha Sorumlusu olarak atandı.