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MİT’ten Irak’a terör operasyonu: Sözde yönetici öldürüldü

MİT tarafından Irak’ta gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sonucunda, PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 10:20
MİT’ten Irak’a terör operasyonu: Sözde yönetici öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak’ın kuzeyinden bulunan Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, , PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu öldürüldü.

Gelen bilgilere göre öldürülen sözde yönetici Sedat Aksu’nun, 2016 yılında Suriye’nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine yönelik planlanan eylemlerin emrini verdiği tespit edildi. İfade edilenlere göre Aksu’nun ölümü, örgüt tarafından bir süre saklandı, ancak etkisiz hale getirilmiş olduğu daha sonra kabul edildi.

MİT’ten Irak’a terör operasyonu: Sözde yönetici öldürüldü

Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu’nun, Irak/Gara’da PKK/KCK genel cephane sözde sorumlusu olduğu ve Pençe-Kilit harekat bölgesinde eylem hazırlığı içinde olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağladığı belirtildi. Bunun üzerin MİT, özel saha ajanları ile Aksu’yu takibe aldı ve ekipler, sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi.

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