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MİT'ten Kritik Operasyon: PKK'nın Sözde Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'nın sözde yöneticisi Abdülhamit Kapar'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 12:48
MİT'ten Kritik Operasyon: PKK'nın Sözde Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi

MİT, PKK'nın Sözde Yöneticisi Abdülhamit Kapar'ı Suriye'de Neyle İlgili Operasyonla Ele Geçirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden biri olan "Tekin Guyi" kod adlı Abdülhamit Kapar'ı Suriye'nin Kamışlı şehrinde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Uzun Süreli Takibin Ardından Operasyon Gerçekleşti

Güvenlik kaynaklarının sağladığı bilgilere göre, MİT, Kapar'ı uzun bir süredir izliyordu. Yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, Kapar'ın Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunduğu belirlenmişti.

Kapar’ın Terörist Faaliyetleri

Kapar, PKK'nın lojistik ve finans alanındaki sorumlusuydu. 1992'de örgüte katılan Kapar, Irak'taki faaliyetlerinin ardından 2018 yılında Suriye'ye geçiş yapmıştır. Bu süreçte birçok terör eyleminin planlayıcısı olarak faaliyet göstermiştir.

İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesinde Yeşil Kategori

İçişleri Bakanlığı'nın "Terör Arananlar" listesinde "yeşil" kategoride yer alan Kapar, 1992 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Taşdelen Jandarma Karakolu'na yönelik düzenlenen ve 26 askerimizin hayatını kaybetmesine, 2 erimizin ise kaçırılmasına neden olan eylemi organize eden kişi olarak tanınmaktadır.

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