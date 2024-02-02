MİT'ten MOSSAD'a ağır darbe: İsrail'e bilgi aktardığı tespit edilen 7 kişi gözaltında

Özel dedektifler vasıtasıyla MOSSAD'a bilgi aktardıkları tespit edilen 7 kişi, MİT ve Emniyetin yaptığı ortak operasyon sonucu yakalandı.

MİT'ten MOSSAD'a ağır darbe: İsrail'e bilgi aktardığı tespit edilen 7 kişi gözaltında
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MOSSAD'ın Türkiye'deki faaliyetlerini özel dedektiflerle yürüttüğünü tespit eden MİT, güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre harekete geçti.

İsrail istihbarat servisi, özel dedektiflerle bağlantılı olarak hedeflerinin biyografik bilgilerini, fotoğraf ve video kayıtlarını, takip cihazlarını topladığı, keşif ve tahkikat yaptığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 9 kişinin de özel dedektifler vasıtasıyla MOSSAD'a bilgi aktardıkları ortaya çıktı.

9 KİŞİDEN 2 KİŞİ DAHA ÖNCE YAKAYI ELE VERMİŞTİ KALAN 7'Sİ DE YAKALANDI  

9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılan operasyonda, 7 kişi ele geçirildi. Diğer 2 kişinin ise daha önceden aynı soruşturma kapsamında cezaevine konulduğu ortaya çıktı. MİT, MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarını Aralık 2022'de operasyona tabi tutmuş, 68 kişiye de yasal işlem başlatmıştı.

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