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MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha! Hamza Turhan Ayberk gözaltında

MİT ve İstanbul Polisi’nin birlikte yürüttüğü operasyon sonucunda, elde ettikleri bilgileri MOSSAD’a ileten ve aralarında bir özel dedektifin de olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 11:07
MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha! Hamza Turhan Ayberk gözaltında

Gözaltına alınanlardan birinin, televizyon sabah programlarına sıkça katılan ve eski bir devlet memuru olan Hamza Turhan Ayberk olduğu belirlendi. Bu durum, MİT’in MOSSAD’a karşı etkinliğini bir kez daha göstermiş oldu.

MİT’in yürüttüğü araştırmalar sonucunda, özel dedektif olarak çalışan Ayberk’in, karşılığında para alarak MOSSAD’a bilgi aktardığı ortaya çıktı. Ayberk’in, aldığı direktifler doğrultusunda Türkiye’deki Orta Doğu kökenli kişi ve şirketler hakkında bilgi topladığı anlaşıldı.

Ayberk, eski bir kamu çalışanı olup şimdi özel dedektiflik yapmaktadır. MOSSAD’a bilgi sağlamak amacıyla, kamu görevlileri de dahil olmak üzere çeşitli kişilerden oluşan bir ekip oluşturduğu tespit edildi. Bu durum, Ayberk’in faaliyetlerinin geniş bir ağı olduğunu göstermektedir.

MOSSAD TARAFINDAN BELGRAD’DA EĞİTİM GÖRDÜ

MİT MOSSADA DARBE

MOSSAD’ın Victoria kod adını taşıyan ajanı, özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile bağlantı kurdu. Ayberk, başlangıçta İsrail’in Gizli Servisi tarafından basit görevlerde görevlendirildi.

2019 yılında Belgrad’da, Ayberk’e MOSSAD tarafından yapılması gereken işler hakkında eğitim verildi. Ayberk, MOSSAD’ın yönlendirmesi altında gizli iletişim uygulamalarını kullanmaya başladı. Resmi kayıtların dışında kalabilmek için, ödemelerini kripto para birimi olarak aldı.

TAKİP VE TEHDİT EYLEMLERİ DE GERÇEKLEŞTİRDİ

Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, sadece bilgi aktarmakla kalmayıp, aynı zamanda tehdit ve izleme eylemlerinde de bulunduğu belirlendi.

Hedef aldığı kişilerin otomobillerine izleme cihazı yerleştirdiği ve bu kişilerin konumlarını MOSSAD’a anında ilettiği ortaya çıktı. Ayberk’in, izlediği kişilere zaman zaman tacizde bulunduğu ve tehditler savurduğu bilgisi edinildi.

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