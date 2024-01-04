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MİT'ten nokta atışı operasyon: Eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta atışı operasyon: Eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİT, Türkiye'yi hedef alan PKK/KCK terör örgütünün üst düzey isimlerinden biri olan Sadık Şeyh Ahmet'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. Teröristin, Türkiye'deki güvenlik güçlerine ve vatandaşlara karşı saldırı planları yürüttüğü ortaya çıktı.