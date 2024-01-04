MİT'ten nokta atışı operasyon: Eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT, Türkiye'yi hedef alan PKK/KCK terör örgütünün üst düzey isimlerinden biri olan Sadık Şeyh Ahmet'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. Teröristin, Türkiye'deki güvenlik güçlerine ve vatandaşlara karşı saldırı planları yürüttüğü ortaya çıktı.
PKK/KCK terör örgütünün Türkiye'yi hedef alan sözde yöneticilerinden Eriş Berxwedan kod adlı Sadık Şeyh Ahmet, MİT'in Irak'taki istihbarat operasyonuyla Süleymaniye'nin Pencevin bölgesinde bulundu. Teröristin, Türkiye'deki askeri ve sivil hedeflere karşı eylem yapmak için planlar yaptığı belirlendi.
MİT, Irak'ta PKK/KCK terör örgütünün saldırı/sabotaj planlamalarına katılan Eriş Berxwedan kod adlı Sadık Şeyh Ahmet'i buldu. Teröristin, Süleymaniye'de faaliyet gösterdiği belirlendi. MİT'in saha ajanları, teröristi nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi.
Suriye'de rejim karşıtı hareketlerin başlamasının ardından Türkiye'ye gelen Berxwedan kod Sadık Şeyh AHMET, 2015 yılında PKK/YPG terör örgütüne katıldı. Suriye'de silahlı eylemlere giren terörist, örgütün farklı yerlerinde görev aldı. Terörist, daha sonra Irak'a geçerek örgütün Irak-İran sınırındaki üst düzey isimleriyle birlikte hareket etti.