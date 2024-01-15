MİT'ten nokta atışı operasyon: PKK'lı Hülya Mercen Metina'daki operasyonda etkisiz hale getirildi

MİT 9 askerin şehit olmasının ardından teröristlerle mücadelesini sürdürüyor. Gelen son dakika haberine göre MİT PKK'lı terörist Hülya Mercen'in etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MİT'ten nokta atışı operasyon: PKK'lı Hülya Mercen Metina'daki operasyonda etkisiz hale getirildi
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MİT'in Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyondan bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bölgede yürütülen terörle mücadele operasyonunda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Örgütün sözde sorumlularından olan Hülya Mercen'in etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

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