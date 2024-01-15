MİT'ten nokta atışı operasyon: PKK'lı Hülya Mercen Metina'daki operasyonda etkisiz hale getirildi
MİT 9 askerin şehit olmasının ardından teröristlerle mücadelesini sürdürüyor. Gelen son dakika haberine göre MİT PKK'lı terörist Hülya Mercen'in etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
MİT'in Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyondan bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bölgede yürütülen terörle mücadele operasyonunda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Örgütün sözde sorumlularından olan Hülya Mercen'in etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.