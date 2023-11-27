MİT'ten Nokta Atışı Operasyon! PKK'li Terörist Mutlu Kacar Suriye'de Etkisiz Hale getirildi!

MİT, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Örgütün sözde Aynularab sorumlusu “Karker Andok” kod adlı Mutlu Kacar, MİT’in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Kacar, geçtiğimiz yıl Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’nde güvenlik güçlerimize yönelik saldırının emrini veren isimdi. Yapılan hain saldırının ardından Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Onbaşı Emrah Arslan'ın şehit olmasına sebep olmuştu.





Şehitlerimizin intikamı alındı

MİT, 24 Temmuz 2021’de Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’nde görev yapan güvenlik güçlerimize yönelik düzenlenen saldırının talimatını veren teröristi tespit etti. Sözde Aynularab sorumlusu “Karker Andok” kod adlı Mutlu Kacar, MİT’in takibinden kaçmak için yer değiştirse de bu sefer kurtulamadı. MİT’in saha ajanlarının yaptığı operasyonla terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyonla şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı.

Teröristin örgüt içindeki yeri

Mutlu Kacar, terör örgütüne 1997 yılında katıldı ve silahlı faaliyet yürütmeye başladı. Irak/Haftanin alanında 2009 yılında Halkla İlişkiler biriminde bulundu. Kacar, 2013 yılında Irak/Mahmur Rüstem Cudi Kampı’nda sorumluyken örgüt tarafından Suriye/Tel Rıfat’a gönderildi. 2015 yılında Şehba Bölge/Şerova Eyaleti’nde sözde tabur sorumlusu olan Mutlu Kacar, Tel Rıfat’ta bulunduğu dönemde güvenlik güçlerine ve ÖSO/SMO’ya yönelik eylemleri koordine etti de kayıtlarda yer aldı.

2020 yılında PKK/YPG’nin Tel Rıfat’ta bulunan yerel güçlerinin sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Mutlu Kacar, 2022 yılında örgüt tarafından Suriye/Derik bölgesine sorumlu olarak gönderildi. 2023 yılında PKK/YPG Ayn El Arab Sorumlusu oldu. Hakkında Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma” suçundan dosyası bulunmaktaydı.

MİT’in başarılı operasyonları

MİT, son yıllarda Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik pek çok başarılı operasyon gerçekleştirdi. Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çadırcı’nın Suriye’de olduğu bilgisine ulaşan MİT, bu ülkenin kuzeyindeki Kamışlı kentinde çalışma yaptı. MİT’in düzenlediği operasyonla terörist etkisiz hale getirildi. MİT, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Suriye ideolojik alan sorumlusu İdris Serhat kod adlı terörist Ali Subaşı’yı Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, arananlar listesinde adı bulunan ve terör örgütünün kurulduğu dönemde örgüte katılan Subaşı’nın, Irak ve Suriye’deki sözde üst düzey yöneticilerle yakın temasının bulunduğu ve bölücü örgütün ideolojisini kadrolara aktarmakla görevli olduğu belirlendi. MİT, Suriye’deki PKK/YPG’ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binaların vurulma anlarını da paylaştı.

MİT Suriye’de kimleri etkisiz hale getirdi?

MİT, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Aynularab sorumlusu “Karker Andok” kod adlı Mutlu Kacar, sözde Suriye ideolojik alan sorumlusu İdris Serhat kod adlı terörist Ali Subaşı ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çadırcı gibi pek çok teröristi etkisiz hale getirdi.

MİT Suriye’de nasıl operasyon yapıyor?

MİT, Suriye’de saha ajanları, insansız hava araçları (SİHA) ve savaş uçakları gibi farklı yöntemlerle operasyon yapıyor. MİT, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde yönetici kadrolarını, askeri tesislerini, silah ve mühimmat depolarını, saldırı ve sabotaj birimlerini ve ARGE merkezlerini hedef alıyor.