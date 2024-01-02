MİT'ten nokta atışı operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi!

Süleymaniye kırsalında MİT'ten nokta atış operasyon yapıldı. Operasyonda, PKK'nın uyuşturucu ticareti yapan terörist Abdulmutalip Doğruci etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nokta atışı operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi!
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Süleymaniye kırsalında MİT operasyonu yapıldı. Operasyonda, PKK'nın uyuşturucu ticaretinden sorumlu terörist Abdulmutalip Doğruci, Cesur Vedat kod adıyla öldürüldü. Abdulmutalip Doğruci, örgütün uyuşturucu ticaretiyle büyük paralar kazandırdığı kişiydi.

Irak'ta uyuşturucu ticareti PKK'nın en büyük gelir kaynaklarından biri. PKK, İran sınırı ve Süleymaniye kırsalını kullanarak uyuşturucu ticareti yapıyor. Örgüt, bölgedeki uyuşturucu ticaret ağını izin vererek ve yöneterek kontrol ediyor. Abdulmutalip Doğruci, örgütün Türkiye'deki uyuşturucu ticaret sorumlusuydu. MİT, PKK'nın Doğruci'yi Süleymaniye kırsalında uyuşturucu ticaretini düzenleme ve denetleme görevine atadığını belirledi.

MİT, PKK'nın uyuşturucu gelirlerini Süleymaniye'de yıkayan Abdulmutalip Doğruci'yi hedef aldı. Doğruci'nin akladığı paraların, kırsal kesimdeki teröristlerin teknolojik malzeme alımında kullanıldığı belirlendi. MİT, gerekli planlamayı yaptıktan sonra harekete geçti. Saha ajanlarının izlediği Doğruci, Süleymaniye kırsalındaki bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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