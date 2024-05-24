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MİT’ten nokta operasyon: Hakurk’ta iki terörist isim etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Hakurk’ta terör örgütü üyesi ve yöneticilerinden olan 2 ismi tespit ederek etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.05.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 15:34
MİT’ten nokta operasyon: Hakurk’ta iki terörist isim etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Hakurk bölgesinde gerçekleştirilmiş olan nokta operasyon sonucunda, 'Nujiyan İsyan' kod adlı Hadice Kaya'nın ve Suriye vatandaşı 'Diljin Azadi' kod adlı Heva Kivelçek'in etkisiz hale getirilmiş olduğunu açıkladı. Verilen bilgilere göre MİT tarafından etkisiz hale getirilen isimler, terör örgütünün yöneticileri arasında yer alıyor.

Etkisiz hale getirilmiş olan bu iki teröristin, üstlendikleri görevi yerine getirmek amacıyla gece saatlerinde harekete geçeceğini tespit eden MİT, takip sonrası bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda da Hadice Kaya ile Heva Kivelçek öldürüldü.

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