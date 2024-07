MİT'ten Önemli Operasyon: PKK/KCK Üyeleri Etkisiz Hale Getirildi

MİT Operasyonu ile Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

Türkiye'de güvenliği sağlamak adına önemli adımlar atan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), TSK'nın harekât bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen Vesile Duran ve Dilan Öklü adlı PKK/KCK mensubu teröristleri, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Operasyonun Detayları

Gerçekleştirilen operasyon, teröristlerin saldırı planlarını boşa çıkarmak amacıyla yapılmış olup, bu kritik başarı ile TSK'nın güvenlik alanındaki etkinliği bir kez daha gözler önüne serildi. Public safety is paramount, and operations like this highlight the ongoing efforts to address terrorism in the region.

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

