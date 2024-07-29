Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

MİT'ten Önemli Operasyon: PKK/KCK Üyeleri Etkisiz Hale Getirildi

MİT, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla PKK/KCK'lı teröristleri etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 09:52
MİT'ten Önemli Operasyon: PKK/KCK Üyeleri Etkisiz Hale Getirildi

MİT Operasyonu ile Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

Türkiye'de güvenliği sağlamak adına önemli adımlar atan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), TSK'nın harekât bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen Vesile Duran ve Dilan Öklü adlı PKK/KCK mensubu teröristleri, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Operasyonun Detayları

Gerçekleştirilen operasyon, teröristlerin saldırı planlarını boşa çıkarmak amacıyla yapılmış olup, bu kritik başarı ile TSK'nın güvenlik alanındaki etkinliği bir kez daha gözler önüne serildi. Public safety is paramount, and operations like this highlight the ongoing efforts to address terrorism in the region.

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler...

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler...

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler...

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler...

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler...

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler...

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler...

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler...

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler...

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler...

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler...

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

İŞ Bankası'ndan emeklilere büyük sürpriz! Promosyon rakamları değişti!

Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

Tüm bankalarda yeni dönem! Son dakika limit getirildi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!

Tüm araç sahiplerine TÜVTÜRK müjdesi! Listede olan yaşadı!

Beklenen karar çıktı! Artık 100 TL oldu: Herkes şaşkın!

Tüm bankalarda yeni dönem! Son dakika limit getirildi!

İŞ Bankası'ndan emeklilere büyük sürpriz! Promosyon rakamları değişti!

Hesabınızdan sinsice para çekiliyor! Bankaların EFT kurnazlığı!