MİT'ten Önemli Operasyon: PKK'nın İran Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi

MİT'ten Harekete Geçti
Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusuna yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Saliha Akbıyık'ın Yakalanması
Operasyon, Irak'ın Süleymaniye bölgesinde gerçekleştirildi. MİT, Nujiyan Amed kod adını kullanan terörist Saliha Akbıyık'ı, güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Pencevin bölgesinde tespit etti.
Ajanların Başarılı Takibi
MİT'in saha ajanları, Akbıyık’ı adım adım izleyerek uygun anı değerlendirip nokta operasyonunu gerçekleştirdi. 1993 yılından beri terör örgütü içinde faaliyet gösteren Akbıyık, PKK'nın İran sorumlusuydu.