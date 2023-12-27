MİT'ten operasyon: FETÖ/PYD firarisi Mustafa Tan ve Mustafa Bircan yakalandı!

MİT ve Emniyet, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup olan firari Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ı yakalamak için ortak bir operasyon düzenledi. Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de FETÖ'nün faaliyetlerini yürütüyor ve ABD'deki örgüt yöneticileriyle bağlantılıydı. Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, örgüte finansal destek sağlıyordu.