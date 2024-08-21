MİT'ten PKK/KCK'nın Finlandiya Yapılanmasına Operasyon

PKK/KCK'nın Finlandiya Yapılanmasına Yönelik Önemli Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK'nın Finlandiya'daki yapılanmasına yönelik önemli bir operasyona imza attı.

Mehnaz Omari'nin Yakalaması

Operasyon sırasında "Naze Ad" kod adıyla bilinen İran uyruklu Mehnaz Omari'nin yakalandığı bildirildi. Organize edilen bu operasyon, Omari'nin Finlandiya'da terör örgütü ile üst düzey yöneticileri arasında önemli bir koordinasyon sağladığını ortaya koydu.

Operasyondaki Detaylar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmada, Omari'nin, PKK'nın finansmanını sağlama ve örgütün kadrolarına kişi transferi konularında sorumlu olduğu tespit edildi. Aynı zamanda, PKK'nın İran uzantısı olan PJAK üyesi olduğu belirlendi.

Finlandiya'daki Faaliyetleri

Finlandiya'da çeşitli etkinliklerin organizasyonunu yapan Mehnaz Omari, 8 Ocak 2017 tarihinde PKK'nın kontrolündeki haber portallarında yer aldığı bir etkinlikte "KJAR sözcüsü Naze Viyan" olarak anılmıştı.

Sosyal Medya ve Tutuklama Süreci

Çeşitli sosyal medya hesaplarında örgütsel eylem ve etkinliklere katıldığına dair belgeleri bulunan Omari, 15 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'ndan ülke dışına çıkmaya çalışırken, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Omari, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.