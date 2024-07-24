Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

MİT'ten PKK/KCK'ya Darbe: Süleymaniye'de Üç Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİT, PKK/KCK'nın Süleymaniye sorumlusunu ve iki teröristi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:22
MİT'ten PKK/KCK'ya Darbe: Süleymaniye'de Üç Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİT, PKK/KCK'ya Yönelik Önemli Bir Operasyon Gerçekleştirdi

Türkiye'nin istihbarat teşkilatı MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusunu etkisiz hale getirdi. Ömer Fırat ile birlikte iki teröristin de bulunduğu operasyon, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye bölgesinde gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

Bu önemli operasyon, Türk güvenlik birimlerinin terörle mücadele çalışmalarının bir parçası olarak hayata geçirildi. MİT, yıllardır devam eden istihbarat faaliyetleri sonucunda hedeflerine ulaşmayı başardı.

Hedef Teröristlerle Birlikte İki Üst Düzey Eleman Daha Yakalandı

Operasyonda, sadece Ömer Fırat’ın etkisiz hale getirilmesi değil, onun yanında bulunan iki teröristin de güvenlik güçleri tarafından yakalanması sağlandı. Bu durum, PKK/KCK'nın Irak’ın kuzeyindeki yapılanmalarının zayıflatılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MİT'in bu başarısı, Türkiye'nin ulusal güvenlik politikalarının ve istihbarat çalışmalarının etkili bir şekilde yürütüldüğünü göstermektedir.

İLGİLİ HABERLER

Okullarda 4 gün eğitim 3 gün tatil modeli! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat!

O illerde yaşayanlara milli piyango çıktı! Faizsiz kredi sadece onlara özel!

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Sıfır otomobil 450 bin TL'ye düştü! Bu fiyat bayilere koşturur

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek

Bakanlıklar, 120 bin en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak! Hemen İŞKUR'dan başvurun

Okullarda 4 gün eğitim 3 gün tatil modeli! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat!

ŞOK indirimlerinde 27 Temmuz detayı! Kargo ile gönderilecek ürünlere dikkat

TÜRASAŞ üç bölgede işçi alacak işte başvuru koşulları ve tarihler!

Uçakla seyahat edeceklere bedava oldu! 81 ilde ücretsiz hizmet

26 temmuz cuma burç yorumları: Aşk, iş ve sosyal yaşamda sizi neler bekliyor?

O illerde yaşayanlara milli piyango çıktı! Faizsiz kredi sadece onlara özel!