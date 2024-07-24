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MİT'ten PKK/KCK'ya Darbe: Süleymaniye Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi

MİT, PKK/KCK'nın Süleymaniye sorumlusunu ve iki teröristi etkisiz hale getirdi. Süleymaniye, artık güvenli bölge değil.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:42
MİT'ten PKK/KCK'ya Darbe: Süleymaniye Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi

MİT, Terör Örgütü PKK/KCK'ya Ait Hedefleri Vurdu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Süleymaniye sorumlusu" olarak bilinen Ömer Fırat ile birlikte hareket eden iki teröristi etkisiz hale getirdi.

Operasyon Detayları

Güvenlik kaynaklarına dayanan haberlere göre, "Tolhildan" kod adlı Ömer Fırat ile birlikte İran vatandaşı olan "Raman Renas" kod adlı İrfan Zendi ve "Cengaver Mikayil" kod adlı Hidayet Resuli isimli teröristler, MİT'in düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz duruma getirildi.

Güvenlik Durumu ve Gelişmeler

Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonlar sonucunda, PKK/KCK mensuplarının korunma amacıyla Süleymaniye bölgesine çekildiğini, ancak bu bölgenin artık terör örgütü için güvenli sayılmadığını ifade ettiler.

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