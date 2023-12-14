MİT'ten PKK'ya ağır darbe: Sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Yürütülen hassas çalışmalar sonucunda, Kadın Gençlik Topluluğu (KJCK)’nun 18 üyesinden biri olan Sebahat Ormanlı'nın Kuzey Irak'ta faaliyet gösterdiği tespit edildi. "Mizgin Guyi" olarak bilinen Ormanlı, Türkiye genelinde orman yangınları çıkarılması ve şehirlerde kundaklama faaliyetlerini yönlendirmek amacıyla Kadın Gençlik Topluluğu üyelerine talimatlar veriyordu.



Sebahat Ormanlı, "Terör Arananlar Listesi"nde Yeşil Kategori’de yer alıyordu ve MİT tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu etkisiz hale getirilmesi kararı alındı.





Sebahat Ormanlı, "Mizgin Guyi" kod adıyla bilinen bir terörist olarak 2011 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK/KCK Gençlik Yapılanması sözcülüğünü üstlendi. 2012 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldıktan sonra Irak'ın kuzeyine geçiş yaparak örgütün sözde cezaevi soruşturma komisyonlarında faaliyet gösterdi. Ardından Suriye'ye geçiş yaparak örgütün sözde Kadın Gençlik Yapılanması Sorumlusu oldu.

Sebahat Ormanlı, 2022 yılından itibaren Irak'ın Süleymaniye şehrinde PKK/KCK Kadın Gençlik (KJCK) Üst Yapılanmasında sözde sorumlu olarak faaliyetlerini sürdürdü. Türkiye'deki metropollere yönelik kundaklama eylemlerini organize ettiği bilgisini tespit eden Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mart 2023'te SİHA operasyonuyla Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi.

Sebahat Ormanlı hakkında Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan kayıt bulunmaktadır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde Yeşil Kategoride aranan bir şahsiyet olarak yer almaktadır.