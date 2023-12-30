MİT'ten PKK'ya ağır darbe: Sözde sorumlusu Remziye Altığ etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin para kaynaklarını yöneten sözde finans sorumlusu Remziye Altığ'ı Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Remziye Altığ, terör örgütünün Suriye'deki en önemli isimlerinden biriydi. Remziye Altığ, 'Viyan' kod adını kullanıyordu. MİT, Remziye Altığ'ın yerini belirleyerek, özel bir timle operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Remziye Altığ ile birlikte birkaç terörist daha öldürüldü.

MİT, sahada yaptığı çalışmalarla terör örgütü PKK/YPG'nin finansal işlemlerini yöneten sözde yöneticilerden biri olan "Viyan" kod adlı Remziye Altığ'ın izini buldu. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Remziye Altığ, örgütün sözde üst düzey kadrolarının emriyle Suriye'de eylemler gerçekleştiriyordu.

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının Mersin'deki eylemlerinin arkasında olan ve örgütün eylemsel planlamalarına dahil olan terörist "Viyan" kod adlı Remziye Altığ, MİT'in özel ekibinin takibi sonucu Kamışlı'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirildi. Terörist Altığ'ın 2016 yılından önce Mersin'de örgüt adına faaliyet gösterdiği belirlendi.